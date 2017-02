Erdmannhausen Wehmütig, traurig, aber auch ganz arg stolz

Wenn Sautter an diesen Tag denkt, gehe es ihr „schlecht“, sagt sie und lacht. Denn einerseits möchte Sautter nicht aufhören. „Mit 73 Jahren habe ich aber die Altersgrenze erreicht, mein Vertrag endet“, sagt Sautter. Irgendwie würde sich zwar ein Weg finden, weiterzumachen. „Aber ich denke, dass es gut für einen Chor ist, wenn jemand Neues kommt“, sagt Sautter. Wehmütig ist Sautter aber trotzdem. „Es endet etwas, das zu meinem Leben dazugehört hat“, sagt sie. Sie habe viele Freundschaften geschlossen, und der Kontakt zu den Leuten werde ihr fehlen.

46 Jahre lang waren ihre Donnerstag-abende immer fest gebucht. „Da gab es keine Diskussion“, sagt Sautter. Wenn sie und ihr Mann Karten fürs Theater oder für ein Konzert hatten, gaben sie die Karten weg. Auch Urlaube waren nur in den Ferien möglich, wenn der Chor nicht probte. „Dass dieser Termin wegfällt, ist vielleicht eine Erleichterung“, glaubt Sautter. Was sie mit der neu gewonnenen freien Zeit anfängt, will sie aber auf sich zukommen lassen.

Als Gisela Sautter den Chor übernahm, hatte dieser kaum Mitglieder. Das änderte sich bald, zeitweise sangen bis zu 50 Menschen unter Sautters Leitung. Momentan sind es noch 40 Mitglieder. „Das ist für einen Chor vom Dorf schon sehr groß“, sagt Sautter. Es sei aber sehr einfach für sie gewesen, neue Sänger zu finden: „Als Grundschullehrerin habe ich viele junge Eltern kennengelernt und rekrutiert“, sagt sie.

„Ich bin sehr stolz auf das Niveau, das der Chor heute hat“, sagt Sautter. Aber auch abseits der Musik hat sich im Kirchenchor ein gutes Miteinander entwickelt. „Man hilft sich gegenseitig, und wenn jemand fehlt, wird sofort nachgefragt“, erzählt Sautter. Das liege aber weniger an ihr als an den Menschen im Chor, fügt sie hinzu. In all den Jahren habe man nie ein Stück aufgegeben. „Wir haben immer alles durchgezogen, wenn auch mit schrecklich vielen Sonderproben“, sagt Sautter und lacht.

Eine Sache, die sie nicht vermissen wird, gebe es nicht, sagt Sautter. „Mich hat an meinen Aufgaben als Kirchenchorleiterin stets alles erfreut“, sagt sie. „Gemeinsam etwas erschaffen und erarbeiten, das ist einfach eine tolle Sache.“ Zwar sei sie in der Auswahl der Musik für den Chor durch das Kirchenjahr festgelegt gewesen. „Aber ich habe immer etwas gefunden, was dem Chor Spaß gemacht hat und mit dem er auch etwas zu arbeiten hatte“, erzählt Sautter. Die Mitglieder des Chors seien gute Sänger, „die brauchen etwas zu tun“, sagt sie.

So wie es aussieht, bleibt Gisela Sautter der evangelischen Kirchengemeinde in Erdmannhausen aber noch eine Weile erhalten. „Orgel spielen kann ich noch gut, und es hat sich keiner beworben“, sagt sie. Außerdem halte sie das Orgelspielen fit im Kopf.