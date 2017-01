Erdmannhausen Wechsel an der Spitze der Feuerwehr

Als Letzter ergriff Heinz Andreß das Wort. Er habe in 43 Jahren Dienst immer den Antrieb in den Vordergrund gestellt, seinen Mitmenschen helfen zu wollen. Aus diesem Grund sei die Feuerwehr für ihn immer an erster Stelle gestanden. In der Sache habe er stets hart für seine Sichtweise gekämpft. „Man ist nicht immer fair mit mir und meinen Argumenten umgegangen, aber möglicherweise habe auch ich durch meine Aussagen manchen verletzt, dafür bitte ich um Entschuldigung.“ Ein versöhnliches Zeichen war jedenfalls, dass die Kameraden Andreß davon überzeugen konnten, seinen Austritt in eine Beurlaubung umzumünzen, bis er als Rentner der Alterswehr beitreten könne.

Reiner Glock, der sich wie die gesamte Führungsriege nicht mehr um eine weitere Amtszeit bewarb, dankte für die ehrlichen Worte. Auch für ihn stand in seinen zehn Jahren als Kommandant die Stärke der Gemeinschaft und der Persönlichkeit jedes Einzelnen im Vordergrund. „Mit mehreren Meinungen kommt man zu einem Ziel“, stellte er fest. Bürgermeisterin Birgit Hannemann attestierte als „oberste Chefin der Feuerwehr“ dem Kommandanten und seinem Vize Thomas Schmierer, für gute Kameradschaft und Zusammenhalt gesorgt zu haben. Beide versehen in der aktiven Wehr weiterhin ihren Dienst als Zugführer.