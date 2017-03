Erdmannhausen - Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von 12 000 Euro sind das Resultat eines Unfalls, der sich am Sonntag kurz vor 18.30 Uhr im Kreuzweg ereignet hat. Laut Polizeiangaben übersah eine 20-jährige Opel-Fahrerin vermutlich die vorfahrtsberechtigte, von rechts aus dem Neuhofweg heranfahrende 52-Jährige, die ebenfalls am Steuer eines Opel saß. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrerinnen verletzt und ihre Autos über die Kreuzung hinweg in einen Grünstreifen katapultiert. Die 20-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten mit einem Totalschaden abgeschleppt werden.