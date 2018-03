Eine Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 10.20 Uhr in der Marbacher Straße in Erdmannhausen ereignet hat. Ein 65-jähriger Busfahrer war mit seinem Linienbus und etwa 15 Fahrgästen in Richtung Marbach unterwegs. Aufgrund von geparkten Autos am rechten Fahrbahnrand musste er teilweise die Gegenfahrspur nutzen. Die 45-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden VW hielt daher am rechten Fahrbahnrand an, um den Bus passieren zu lassen. Als der Bus auf der Höhe des VW war, fuhr die VW-Fahrerin an, um weiter Platz zu schaffen. Hierbei kam es jedoch zur Kollision. Der VW drehte sich und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Busfahrer bremste stark ab. Dabei stürzte eine 63-Jährige, die Fahrgast im Bus war, verletzt sich leicht. Die Verkehrspolizeidirektion, Tel. 0711/6869-0, sucht Fahrgäste des Linienbusses und weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.