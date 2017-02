Erdmannhausen Umbruch bei der CDU – Rosen für die Stellvertreter

Doch zunächst zur Nachfolge im Gremium. Dass Daniela Baumgärtner-Bauer bei den Christdemokraten nachrückt, steht schon eine Weile fest. Sie ist die nächste auf der Liste der Kommunalwahl, der Gemeinderat hat keine Bedenken geäußert und sie selbst hatte mitgeteilt, dass sie die Wahl annimmt. In der jüngsten Sitzung am Dienstag ist Daniela Baumgärtner-Bauer dann von Birgit Hannemann verpflichtet worden. „Die Bürger haben Ihnen mit der Wahl viel Vertrauen entgegen gebracht“, so die Bürgermeisterin, die anfügte: „Es kommen viele spannende Themen auf uns zu. Mir liegt viel an vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Gemeinderat. Insofern werden wir Ihnen alle nötigen Infos zur Verfügung stellen und Sie nach Kräften unterstützen.“

Für die Nachfolge von Rita Schöck-Mergenthaler als erste stellvertretende Bürgermeisterin schlug schließlich SPD-Rat Hans-Georg Götz seinen Freie-Wähler-Kollegen Franz Pilhartz vor. Er wurde ohne Gegenstimme gewählt. Ebenso wie darauf Hans-Georg Götz als zweiter stellvertretender Bürgermeister.