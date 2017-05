Erdmannhausen/Tennis Super Start für TC Erdmannhausen

In der zweiten Einzelrunde war Ilona Schondelmaier an Position eins chancenlos, während Nadja Muckle an Nummer fünf einen klaren Sieg zum 3:2-Zwischenstand einfuhr. Es lag nun an Erdmannhausens Nummer drei Kathrin Jaki, ob es mit einem 4:2 oder einem 3:3 in die Doppel gehen würde. Nachdem sie den ersten Satz mit 3:6 verloren hatte, holte sie den zweiten Durchgang klar mit 6:1. Es ging also in den Match-Tiebreak. Dieser wurde dann zur Nervenschlacht, am Ende hatte Kathrin Jaki aber mit 12:10 die Nase vorn. „Das war natürlich enorm wichtig, weil wir dadurch aus den drei Doppeln nur noch einen Sieg brauchten, um die Partie insgesamt für uns zu entscheiden“, erklärte Reuter.

Für die Doppel entschieden sich die TCE-Damen für die „Siebener-Aufstellung“. Das bedeutet, dass die Quersumme aller Paarungen sieben ergibt. Das Duo Schondelmaier/Schmitt war erwartungsgemäß im ersten Doppel gegen die Nummern eins und drei der Pforzheimerinnen chancenlos. Dafür sah es im dritten Doppel mit Reuter/Muckle lange nach einer klaren Sache aus. Mit 6:0, 5:1 führten die beiden bereits und hatten auch schon Matchball. „Bis dahin haben die Gegner sehr viele Fehler gemacht, und plötzlich gefühlt keinen mehr“, suchte Stefanie Reuter nach einer Erklärung dafür, dass das Match nun kippte. Die Erdmannhäuserinnen verloren den zweiten Satz im Match-Tiebreak, während parallel dazu auch das zweite Doppel nach gewonnenem ersten Durchgang den zweiten abgab. Doch Reuter/Muckle rissen sich noch einmal zusammen und holten mit 10:8 im Match-Tiebreak den wichtigen fünften Punkt für ihr Team. Kurz darauf gewannen auch Jaki/Sassen ihren Match-Tiebreak und stellten somit den 6:3-Endstand her.