Erdmannhausen/Tennis Nach dem Match geht es ab ins Gefängnis

Erdmannhausen - Noch kein Sieg, drei Absteiger und nur noch drei ausstehende Spiele, zwei davon gegen die vermeintlich stärksten Teams der Liga – die Lage der Damen 40 des TC Erdmannhausen in der Tennis-Südwestliga ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Denn die Mannschaft hat sich mit dem höchstwahrscheinlichen Abstieg längst angefreundet. „Wenn es so kommt, wollen wir mit Würde absteigen“, hatte Mannschaftsführerin Stefanie Reuter schon vor einigen Wochen gesagt. Und so gilt auch für das weiteste Auswärtsspiel der Saison am heutigen Samstag (13 Uhr) beim TC Caesarpark Kaiserslautern die Devise: Man will das Bestmögliche rausholen.