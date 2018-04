Der Steinweg, ein Feldweg zwischen Affalterbach und Erdmannhausen, erfreut sich recht hoher Beliebtheit bei Autofahrern, viele sind dort Richtung Häckselplatz oder auch als Pendler von und nach Affalterbach unterwegs, hat Vanessa Gruber von der CDU oft beobachtet, wie sie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtete. Was sie ebenfalls häufig sieht und worauf sie inzwischen auch von Bürgern angesprochen wurde: Spaziergänger, Jogger und Menschen mit ihren Hunden sind ebenfalls auf dem Steinweg unterwegs, der ja keinen Gehweg hat. Und dann sei ja Tempo 100 erlaubt – „da kann einem Angst und Bange werden“, so Vanessa Gruber. Tempo 100 gelte auf dem Steinweg keinesfalls, wandte Hauptamtsleiter Günter Sommer ein. „Sie müssen dort die Geschwindigkeit der Situation anpassen.“ Problematisch sei die Situation auf dem Steinweg aber allemal. „Wir haben beim Landratsamt wiederholt Tempo 50 beantragt“, betonte Sommer. Allerdings ohne Erfolg. Gleiches gilt für den Neuhofweg, ergänzte SDP-Rat Hans-Georg Götz. Er schlug vor, für beide Wege erneut die 50er-Schilder zu beantragen. „Die Mehrzahl der Autofahrer kennt die Regeln offenbar nicht.“