Zu einer ungewöhnlichen Straßensperrung ist es am Montagvormittag auf Erdmannhäuser Gemarkung gekommen: Ein Landwirt, der mit einem Traktor auf der Landesstraße 1127 zwischen Marbach und Affalterbach unterwegs war, verlor nach Angaben der Polizei gegen 10.10 Uhr während der Fahrt eine große Menge an Rüben. Das Fuchsschwanzgewächs purzelte vom Anhänger auf die Straße, breitete sich darauf aus wie ein Teppich, und blockierte somit die gesamte Fahrbahn. Die Polizei wurde zwar herbeigerufen und die Beamten stellten Warnschilder auf. Um die Beseitigung der Rüben kümmerte sich der Landwirt aber selbst, indem er eine Kehrmaschine kommen ließ. Die Rüben wurden aufgesammelt und vom Landwirt weitertransportiert, die Fahrbahn wurde gereinigt. Die Auswirkungen auf den Straßenverkehr hielten sich in Grenzen – er konnte auf einen parallel verlaufenden Feldweg umgeleitet werden. Um 10.50 Uhr waren die Reinigungsarbeiten abgeschlossen.