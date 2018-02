Veranstalter ist der TSC Dance Inspiration Großbottwar-Oberstenfeld, der das bundesweite Turnier in den Vorjahren in Gronau ausgetragen hatte. Weil dort am Samstag die Jahresfeier des TSV Gronau steigt, galt es, nach einer Ausweichmöglichkeit zu suchen. Und bereits vor mehr als einem Jahr war man für 2018 in Erdmannhausen fündig geworden. „Wir sind darüber auch deshalb froh, weil die Tänzer mehr Platz haben. So wäre hier eine Hebefigur mit drei Etagen gut möglich, während das in Gronau nicht wirklich der Fall war“, sagt Peter Vosseler, Vorsitzender des TSC. 2019 werde man dennoch nach Gronau zurückkehren. „Und nach ihrer Fertigstellung hoffen wir, die Großbottwarer Stadthalle für das Ranglistenturnier nutzen zu können“, blickt Peter Vosseler voraus.