Erdmannhausen/Steinheim/Murr Mercedes-Fahrer gefährdet andere

In Steinheim blieb der 31-Jährige im Kreisverkehr der Ludwigsburger/Höpfigheimer und Murrer Straße einfach kurzzeitig stehen und fuhr dann weiter in Richtung Murr. In der Ortsmitte von Murr wiederum soll der Mercedes-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und einen noch unbekannten Peugeot-Lenker geschnitten haben. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach konnte den 31-Jährigen in der Hindenburgstraße in Murr stoppen und einer Kontrolle unterziehen.

Hinweise, was zu dem Fahrverhalten geführt hat, konnten jedoch nicht erlangt werden. Das Polizeirevier Marbach, Telefon 0 71 44/90 00, bittet weitere Zeugen – Fahrzeuglenker, die durch den Mercedes-Lenker gefährdet wurden und insbesondere die Fahrer des Audi sowie des Peugeot – sich zu melden.