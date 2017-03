Erdmannhausen Stars, Sternchen und ihr Erdmann(s)hausen

28 Jahre ist die Halle auf der Schray mittlerweile in Betrieb. „Leider haben wir erst 1991 mit dem Gästebuch angefangen“, so Immel. Denn immerhin waren zum Auftakt in der neuen Halle in Erdmannhausen das Oberkrainer Sextett und die Band Pur zu Gast. „Das war arg nett damals“, erinnert sich der Kämmerer. 600 Leute waren bei Pur in der Halle. „Fantastisch“, sagt Immel. Wobei ihn im Vorfeld eine ganz andere Sache umgetrieben hatte. „Wir haben uns lange gefragt, ob man wirklich 14 Mark Eintritt verlangen kann“, berichtet er lachend.

Doch auch wenn Pur nicht ihr Servus im Erdmannhäuser Gästebuch hinterlassen haben – wenigstens ein Band-Mitglied tat es dann doch. Roland Bless war am 29. August 1991 in der Halle auf der Schray zu Gast und durfte schließlich als Erster im Gästebuch unterschreiben. „Als Dankeschön für einen frech-fröhlichen Abend“, notierte er. Frech-fröhlich auch der Spruch, den die Fantastischen Vier im Gästebuch hinterlassen haben. Am 24. Januar 1993 trat die damals noch junge Band, die heute die großen Hallen füllt, in Erdmannhausen auf. Mit dem Ortsnamen haben es Smudo und Co. allerdings nicht allzu genau genommen und einen beliebten Fehler eingebaut: „Die Fantastischen Vier zogen sich einen dicken Pulli an und kamen raus nach Erdmannshausen“, steht im Gästebuch. Sie sollten nicht die einzigen bleiben, die das überflüssige „S“ in den Ortsnamen bauten . . .