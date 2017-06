Erdmannhausen Schwerer Unfall auf K 1603

Mehrere Verletzte und einen Sachschaden in Höhe von 9000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montag gegen 12 Uhr auf der Erdmannhäuser Straße ereignete. Ein 62-Jähriger fuhr in einem VW Sharan von einem Feldweg nach links auf die Erdmannhäuser Straße in Richtung Marbach. Dabei missachtete er vermutlich die Vorfahrt eines 29-Jährigen, der am Steuer eines VW Passat nach Erdmannhausen unterwegs war. Obwohl der 29-Jährige noch versuchte auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.