Erdmannhausen Schulturnhalle gehört zu den großen Projekten

Erdmannhausen - Die Schulturnhalle und der soziale Wohnungsbau sind die beiden Projekte, die das Erdmannhäuser Haushaltsjahr 2017 bestimmen werden, so die Bürgermeisterin Birgit Hannemann. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Planwerk vorberaten. Für die Januarsitzung will der Kämmerer Eberhard Immel den Entwurf fertig haben.