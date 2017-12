Erdmannhausen Peppige Jahresfeier im Zeichen des Musicals

Die Abteilungen Gesang und Turnen entführten einen Abend lang in die Welt des Musicals. Originell verbunden wurde das durch die Moderation durch Reinemachefrau Frieda Bürzele alias Heike Rogel. Sie, die sonst für die Rollenverteilung am Theater zuständig ist – „eine Rolle pro Halter“ –, lud die Gäste zu einer Führung in ihr Reich ein. Es musste ein großes Theater sein, standen doch neun Musicals gleichzeitig auf dem Programm. Während die bekanntesten Melodien daraus vom Band ertönten, begeisterten die Sportgruppen mit ihrem dazu passenden Programm. Die Älteren der Seniorengymnastik, schick ausgestattet mit schwarzen Glitzerzylindern, Gehstöcken und weißen Handschuhen, gewährten unter Leitung von Moni Schneider-Frei einen tänzerischen Blick ins Musical „Cabaret“, während die von Volker Glock trainierten Buben ihre Künste am Barren und beim Bodenturnen unter dem rhythmischen Klatschen des Publikums zu „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ unter Beweis stellten – und ihren Ehrgeiz. Ein Junge, bei dem der Kopfstand nicht gleich klappte, probierte es so lange, bis sein Kopf ganz rot war. Doch dann stand er sicher. Auch die Mädchen unter Leitung von Heike Rogel sowie Saskia und Sonja Kugel überzeugten ebenso wie die Jungs beim Radschlagen, bei der Sprungrolle oder bei Purzelbäumen zu zweit sowie beim eleganten Schornsteinfegertanz aus „Mary Poppins“. Ein farbenprächtiges Bild bot die von Ariadne Bayerl trainierte Abteilung Bauchtanz, die leuchtend bunte Tücher an Fächern wasserfallartig in Bewegung setzte.