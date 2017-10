Erdmannhausen Paradies für Kinder zum Kruschteln und Finden

Erdmannhausen - So viele leuchtende Kinderaugen wie beim Spielzeugmarkt am Samstagnachmittag bekommt man in der Halle an der Schray sonst selten zu sehen. Puppen, Teddybären und andere Plüschtiere, Plastiktiere von Dinosaurier bis Bauernhof, Kinderbücher, Puppenstuben, Kinderklaviere, Rollerskates, Puzzles, Kinderbücher und dazwischen auch ganz Praktisches: sehr gut erhaltene, zum Teil sogar noch neue Kinder- und Babykleidung oder ein Kinderhochsitz – zum Preis von fünf Euro ein echtes Schnäppchen.