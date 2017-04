Erdmannhausen Noch eine Kita für Erdmannhausen

Erdmannhausen - Noch einmal eine Kindertagesstätte bauen – „damit hätten wir sicherlich nicht gerechnet, als das Kinderhaus Kunterbunt erstellt wurde“, so die Erdmannhäuser Bürgermeisterin Birgit Hannemann. Immerhin wurde der viergruppige Anbau am Fröbelweg erst Anfang 2014 eingeweiht. Doch die Zeiten ändern sich. In seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, weitere Plätze für die Kindergarten- und Kleinkindbetreuung bereitzustellen.