Erdmannhausen Neue Kita am Fröbelweg oder an Halle auf der Schray

Und mit dieser Zahl wird nun geplant – womit auch ein Grundstück im südlichen Bereich von Ellenberg III aus dem Rennen ist, mit dem anfangs unter anderem geliebäugelt wurde. Inzwischen kommen für die Verwaltung zwei Standorte in Betracht, machte Birgit Hannemann in der Sitzung des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses deutlich. Eines befindet sich nahe der Halle auf der Schray neben dem dortigen Parkplatz auf der Seite Richtung Jugendhaus Calypso. Das andere liegt praktisch direkt gegenüber des Kinderhauses Kunterbunt am Fröbelweg. Der Neu- und Anbau zum dortigen Kindergarten war übrigens erst 2014 eingeweiht worden. Dass man danach nochmals eine Kindertagesstätte bauen muss, damit hatte damals wohl keiner gerechnet.

Mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Fröbelweg, den der Gemeinderat wohl in zwei Wochen diskutieren wird, wäre jedenfalls ein nötiger Schritt für den Bau eines neuen Kindergartens geschaffen. „Wir wollen das natürlich möglichst schnell umsetzen“, erläuterte die Bürgermeisterin in der gestrigen Sitzung die Eile in der Sache. Eine Entscheidung für einen Standort soll erst noch fallen.