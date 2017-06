Erdmannhausen Nachbarn kämpfen für ihr Kleinod

Tatsächlich fühlen sich die Anwohner schlecht informiert. „Als ich davon morgens in der Zeitung las, bin ich fast vom Stuhl gefallen“, sagt Uwe Rapp. Auch andere Nachbarn sprechen von einem „plötzlichen Meinungsumschwung“ des Gemeinderats. Bei einer Begehung im März habe noch nichts darauf hingewiesen, dass die Grünfläche verschwinde, es sei nur vom Abbau des Spielplatzes die Rede gewesen, meint Rapp. Dann habe der Gemeinderat im Mai wohl in nicht-öffentlicher Sitzung die Wohnbebauung entschieden. Öffentlich wurde das Projekt in der Sitzung des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses am Dienstag. Seitdem formiert sich der Widerstand. „Es haben hier fast alle dagegen unterschrieben“, erzählt Rapp, der von etwa 80 Unterschriften berichtet. Die Gegner hoffen, dass es sich der Gemeinderat am kommenden Donnerstag noch einmal anders überlegt.

Die Anwohner sehen ein, dass Wohnraum heute knapp ist, weisen aber auf die Bedeutung des Platzes am Eingangsdreieck des Viertels hin. „Man sollte nicht alles zubetonieren“, sagt Hildegard Hasenfuß. Es sei schließlich ein ganz kleines Grundstück. „Ältere Leute können sich dort treffen und miteinander reden“, sagt Gabriele Krause, die das Summen der Bienen und Junikäfer an den Linden bis in den Abend hinein hört. Ihr Vater Karl-Heinz Krause, der das Archiv der Gemeinde betreut, bringt die Idee ins Spiel, ein anlässlich des 1200-Jahr-Jubiläums der Gemeinde vorgesehenes Lapidarium mit Grenzsteinen auf dem Areal anzusiedeln.