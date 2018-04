Erdmannhausen Musikalische Reise von den Alpen zu den Britischen Inseln

Erstmals mitgeklatscht wurde bei „Skandal im Sperrbezirk“, was nicht nur an der dynamischen Präsentation gelegen haben dürfte, sondern auch an einigen lustigen Ideen. So wurde bei der Zeile „Wie gut, dass es die Rosi gibt“ eine leichtbekleidete Schaufensterpuppe in die Höhe gehalten, und ihre Telefonnummer 32 16 8 konnte man auf riesigen Pappschildern ablesen.

Auf der weitgehend abgedunkelten Bühne sang Verena Lücke mit starker Stimme kurz vor der Pause „We will rock you“, während nicht nur der Chor, sondern auch das Publikum rhythmisch klatschte und stampfte. Und DJ Ötzi hatte gar die „Gletscher-Gämsen“ alias Helen Blank, Kathrin Förster und Kristina Merker mitgebracht, die, fesch in Dirndl gekleidet, zur Melodie von „Despacito“ ein Loblied auf die Alpentracht sangen, weil sie so schön die runden Kurven versteckt. Nach gut einer Stunde reiner Konzertzeit verlangten die Zuhörer eine Zugabe und bekamen nochmals „Skandal im Sperrbezirk“ auf die Ohren.