Erdmannhausen Mit dem Kapitän aus dem Fernsehen auf der Brücke

Viele Fragen wurden dem Kapitän gestellt und diese geduldig beantwortet. Zum Schluss gab es noch eine Autogrammkarte mit persönlicher Widmung. Anschließend durften sie noch das Schiff auf eigene Faust erkundigen und sich in einem Restaurant stärken. Auf dem Rückweg zur Unterkunft schauten sie sich noch die vielen Museumsschiffe an, die dort vor Anker lagen.

Alle sind sich einig: Dies war einmalig und die Kinder haben auch schon einen neuen Wunsch. Seit sie auf dem Schiff waren, wollen sie im nächsten Urlaub eine Kreuzfahrt machen. Das Team vom Verein Sternentraum 2000 e.V. erfüllt Herzenswünsche von besonderen jungen Menschen. Dies sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die durch ihre Krankheit, Behinderung oder Beeinträchtigung nicht zu 100 Prozent am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Hier im Rems-Murr-Kreis und den angrenzenden Landkreisen. Wünsche können über die Homepage https://sternentraum.net oder per Post an Sternentraum 2000 e.V., Friedrich-List-Straße 39, 71522 Backnang abgegeben werden.