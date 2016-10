Erdmannhausen - Erdmannhausen

Glück im Unglück haben zwei Bewohner der Erdmannhäuser Ostlandstraße am Samstagabend gehabt. Sie kamen auf die Idee, in ihrer Einliegerwohnung zu grillen. Durch den Holzkohlegrill verbreitete sich Kohlenmonoxid in der Wohnung und die Frau wurde bewusstlos. Der Mann konnte noch Hilfe holen. Die Feuerwehr Erdmannhausen wurde bei ihrem Eintreffen auf die hohen Kohlenmonoxid-Werte aufmerksam und lüftete die Wohnung. Die beiden Bewohner mussten ins Krankenhaus und wegen des hohen Kohlenmonoxid-Gehalts in ihrem Blut sogar in der Druckkammer behandelt werden. Für die Anwohner bestand keine Gefahr, heißt es seitens der Polizei, wo der Vorfall als „leichtsinnige Aktion“ bezeichnet wird. „Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können“, da sich das tödliche Kohlenmonoxid schnell in Bodennähe verbretet und nicht wie Rauch aufsteigt.