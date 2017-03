Erdmannhausen Kulturen lernen sich am Essenstisch kennen

Seinen Namen aber erhält das bunte Sardellen-Festival von den kleinen, proteinhaltigen Meeresbewohnern. In Mehl gewälzt und in Fett gebraten, duften sie verführerisch und schmecken äußerst lecker. Die Speisen werden von türkischen Frauen zubereitet; die Vielfalt dabei unvergleichlich. Das ist so, „weil hier Menschen aus vielen verschiedenen Regionen der Türkei zusammenkommen, die ihre speziellen Rezepturen verwenden“, schwärmt Yunus Dumlu, der diese Vielseitigkeit ebenso schätzt, wie manch einer der deutschen Besucher, die die türkische Küche lieben.

Küchenfee Hatice Karaduman, die gemeinsam mit anderen Frauen ihrer Schicht die Regie über Pfannen und Herdfeuer hat, ordnet die Sardellen an. In Ringform aufgereiht liegen die schmackhaften Fischlein auf dem Teller. „Sie können komplett in den Mund geschoben und gegessen werden. Mit Kopf und Schwanz also“, erklärt Dumlu. Der zweite Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Erdmannhausen freut sich, wenn auch Deutsche zu dem Fest kommen und mit ihren türkischen Mitbürgern feiern. „Es hilft vielleicht Vorurteile abzubauen und sie können etwas von unserer Kultur kennenlernen“, führt der Mann aus. Vereinzelt sind an dem Samstag deutsche Besucher gekommen. Sie lassen sich das Essensangebot gerne schmecken und genießen die Leckereien.