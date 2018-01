Ganze sechs Betreuer werden die Kinderfeuerwehr begleiten und bei verschiedenen Aktivitäten dabei sein. „Es gab davor schon Interesse, aber heute ist der Tag, an dem sich alle unser Konzept anschauen und sich anmelden können“, erklärt Storch. Immerhin ist die Kinderfeuerwehr in Erdmannhausen gerade ­einmal die fünfte im Landkreis. Wo sich ­Jugendfeuerwehren mittlerweile nahezu überall etabliert haben, ist die Kinderabteilung noch ein Pilotprojekt. „Man hofft ­natürlich darauf, dass einige davon später einmal aktive Mitglieder werden“, sagt Kommandant Jochen Deschner. „Vielleicht überlegen sich ja die einen oder anderen von den Eltern am Ende den Schritt“, schmunzelt er. An der Kindergruppe zeigten viele Erdmannhäuser Interesse und so war das Magazin schnell mit Kindern, Eltern und Interessierten gefüllt. Als krönenden Abschluss präsentierten die Floriansjünger einen echten Fettbrand. Natürlich in streng kontrolliertem Versuchsumfeld.