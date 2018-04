Erdmannhausen Klettergerüst wird rechtzeitig zum Action Day fertig

Die Planung für den ersten Action Day läuft bereits seit Herbst. „Alle Stationen sind offen, die Kids können durchwechseln, wie sie wollen“, betont Strähle. „Das ist bei uns so im Jugendhaus. Die Regeln werden miteinander festgelegt, wenn die Kids eine bessere Idee haben, dürfen sie das einbringen.“ Natürlich mache es Sinn, wenn man bei Maike Wüstner vom Jugendcafé Großbottwar und Simon Le Winter von der „Pyramide“ Pleidelsheim angefangen hat, ein Cajon zu bauen, das auch zu Ende zu bringen.

Aber so viel Durchhaltevermögen bringen die Jugendlichen auch bei herrlichem Frühlingswetter mit. Schließlich gibt es nicht immer die Möglichkeit, eine eigene Trommel mit nach Hause zu nehmen. Toben kann man immer noch. Die Slackline ist gespannt, auch das klassische Sackhüpfen oder Seilziehen sind beliebt.

Wer danach hungrig ist, kann sich den Kochteams anschließen. Kreisjugendpfleger Rainer Dietrich steht mit Schürze am Wok bereit. „Alles wird frisch geschnippelt“, freut sich der Mitarbeiter des Landratsamtes über den ersten Action Day. Maria Viudez, die in Pleidelsheim und im Jugendhaus „Magnet“ in Murr arbeitet, brutzelt in der großen Pfanne auf dem Lagerfeuer eine spanische Paella.

So wird beim ersten Actionday an allen Ecken und Enden gespielt, gebastelt, gechillt, gekocht und dann auch gegessen. „Das Schöne ist, dass die Kids aus den verschiedenen Orte untereinander in Kontakt kommen“, freut sich Clara Strähle.