Erdmannhausen Kiesbett bremst den Schleichverkehr

Das Nein des Erdmannhäuser Gemeinderats zur Verbreiterung bestätigt die Bürgermeisterin Birgit Hannemann. Sie erwähnt die Beschlüsse zu den Tiefbauprogrammen 2015 bis 2017. Hannemann versteht das Ansinnen der Autofahrer, möglichst bequem aneinander vorbeizukommen. „Den Schleichverkehr gibt es aber schon jetzt, durch die Gartenstraße und die anderen Straßen dort – er würde deutlich mehr“, erklärt die Rathauschefin. Verkehrszählungen belegten, dass der Steinweg nicht nur als Ortsverbindungsstraße diene. So nutzten viele Berufspendler die Straße, um dem morgendlichen Rückstau auf der Affalterbacher Ochsenkreuzung auszuweichen.

Den Begegnungsverkehr auf der vier Meter breiten Straße hält die Bürgermeisterin für verkraftbar. „Wenn man langsam fährt, kommt man aneinander vorbei.“ Das gelte auch für den Fall, dass ein Traktor beteiligt sei, was zugegebenermaßen nicht „superkomfortabel, aber vertretbar“ sei. Um Raser auf der etwa 800 Meter langen Strecke zwischen Stegmaiers Besen und der Einmündung zur L 1127 nach Affalterbach zu bremsen, werde die Gemeinde dort Tempo 50 einführen.

Als direkter Anlieger der Straße hält der Gärtnerei-Inhaber Bernd Gruber einen Ausbau des Steinwegs für unabdingbar. Das Kiesbett halte Autofahrer, die von unten in Richtung Erdmannhäuser Ortsmitte fahren, nicht wirklich davon ab. „Ich fahre auch einen schlechten Weg, wenn ich denke, ich kann ein paar Minuten einsparen“, gibt Gruber die Haltung vieler Berufspendler wieder. Der Steinweg gehöre gerichtet. Wenn die Syna jetzt nur Schotter verlege, dann sacke der Weg wieder ab.

Der morgendliche Verkehr in Richtung Affalterbacher Ochsenkreuzung ist für Bernd Gruber kein Argument, das Kiesbett zu belassen. „Das müssen eh nur die benutzen, die von unten kommen.“ Gruber geht davon aus, dass hauptsächlich morgens Pendler aus dem Bottwartal in Richtung Winnenden und B14 über die Bahnhofstraße und die Halle auf der Schray, über den Schrayweg und an Stegmaiers Besen vorbei in den Steinweg einbiegen. Wer aus dem Bottwartal komme, fahre nicht über Marbach „wegen der Ampeln dort“ und auch nicht durch die Gartenstraße. „Und abends ist hier nicht so viel Verkehr wie morgens.“

Genau nach den Vorgaben der Gemeinde handelt die Syna, berichtet Dietmar Lenz, Leiter der Planung für die Syna-Standorte Pleidelsheim und Murrhardt. „Wir sind verpflichtet, eine Straße so wiederherzustellen, wie sie war.“ Sollte eine Gemeinde einen höheren Standard wollen, müsste sie die Mehrkosten tragen. Schotter als Untergrund sei bei vielen Feldwegen Standard. „Das Problem ist auch, dass die Traktoren immer breiter werden – die kommen mit ihren Anhängern auch nicht ohne Weiteres aneinander vorbei, wenn die Straße ganz asphaltiert würde.“

Die Syna verlege die Erdkabel derzeit im Dreieck zwischen Erdmannhausen, den Lemberghöfen und Affalterbach, erklärt Dietmar Lenz. Damit würden Freileitungen abgebaut, was einerseits die Leistung erhöhe, andererseits auch den Bau der Affalterbacher Ortsumfahrung ermögliche.