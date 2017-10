Erdmannhausen Keltische Klänge erklingen im Ländle

Doch zu Beginn wurde zuerst einmal die Bläserklasse der Astrid-Lindgren-Schule begrüßt. Die zehn Kinder haben vor einem Jahr ihre Instrumente ausgewählt. Die Wahl fiel auf Klarinetten, Schlagzeug und Querflöte. Zu ihrem Premieren-Auftritt vor ungefähr 120 Menschen ließen sich die Kinder unter der Leitung von Ralf Glock so einiges einfallen. Denn als sich der Vorhang zur Bühne öffnete, waren alle Plätze, auf denen die Kinder sitzen sollten, leer. Peu á peu kamen die Kinder durch die Zuschauerränge auf die Bühne gelaufen. Zu den Kids der Bläserklasse 2016, die in gelben T-Shirts auf der Bühne ihre Plätze eingenommen hatten, kamen die 15 Jugendlichen der Teenie-Band in schwarzen T-Shirts auf die bis dato halbleere Bühne und komplettierten so das Bild.

Zuerst begann die Bläserklasse mit einem Lied aus „Star Wars“ und fesselte die Gäste regelrecht mit ihrem Können. Mit so genannten Boomwalkers brachten drei Jungs, die zu Beginn abseits platziert waren, Tiefe in das Stück. Mit insgesamt drei Titeln begeisterten die Jungmusiker das Publikum. Danach war die Teenie-Band an der Reihe. Mit zwei Stücken, darunter eine Melodie aus dem Abenteuerfilm „Indiana Jones“, faszinierten sie die Gäste. Nach dieser Darbietung spielten die Bands einen Marsch und leiteten so die Ehrungen ein.