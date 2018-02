Erdmannhausen - Der Verwaltungsausschuss hat den Haushaltsplan für das Jahr 2018 am Donnerstag in seiner Sitzung zur Kenntnis genommen. Kämmerer Eberhard Immel stellte das Zahlenwerk ausführlich vor. Das Volumen des Rekordhaushalts hat sich um drei auf 16,8 Millionen Euro erhöht. Vor allem der Anteil an der Einkommenssteuer sei mit 400 000 Euro oder zehn Prozent „gewaltig gestiegen“.