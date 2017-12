Erdmannhausen Handballstunde mit zwei Bundesligastars

Als Aufwärmprogramm dienten Spiele. So standen sich auf zwei Spielfeldern je zwei Mannschaften gegenüber. Jeder Spieler bekam einen Ball, den er im gegnerischen Feld unterbringen musste. Das Team, das am Ende weniger Bälle im eigenen Feld liegen hatte, war der Sieger. Es folgte auch eine Zielwurf- und Fangübung: Die Schüler mussten mit dem Ball in ein Hütchen treffen, das der Spielpartner in der Hand hielt. Höhepunkt war zweifelsohne das Siebenmeterschießen, bei dem jeder Viertklässler mehrere Versuche hatte. Zwar sind weder Späth noch Orlowski Torhüter, dennoch parierten sie die meisten Würfe. Der Jubel der Schüler, denen ein Treffer gelang, fiel umso ausgelassener aus.