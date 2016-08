Erdmannhausen - Fährt man mit seinem Grünzeug zum Erdmannhäuser Häckselplatz am Herdweg, so wird man seit einigen Wochen enttäuscht. Der Platz ist geschlossen, darauf weisen Schilder hin. Ende Juli kam von der AVL (Abfallverwertung Ludwigsburg) die Nachricht, dass die kreiseigene Gesellschaft nicht bereit ist, den Platz weiter zu betreiben. Verantwortlich dafür sei der schlechte Zustand des Areals.

Die Gemeinde Erdmannhausen hat der AVL daraufhin angeboten, den Häckselplatz nochmals provisorisch zu schottern. Dies hat die Abfallverwertung aber abgelehnt und auf einem mit Asphalt oder Beton befestigten Platz bestanden. In Anbetracht der hohen Kosten von mindestens 20 000 Euro „mussten wir dies ablehnen“, heißt es von Seiten der Gemeinde. Hintergrund ist, dass die Kommune ohnehin einen neuen Häckselplatz anlegen wird (wir berichteten). „Den alten jetzt herzurichten – wegen einem halben oder einem Jahr – und ihn dann wieder zu entfernen, das wäre unvertretbar“, sagt der Hauptamtsleiter Günter Sommer.

Das neue Areal am Brementalweg ist zwar beschlossene Sache, allerdings sind noch nicht alle Genehmigungen auf dem Tisch. „Das Verfahren läuft“, so Sommer. Der Häckselplatz am Herdweg hatte schon in den vergangenen Jahren Probleme bereitet, da er nahe am Sportplatz sowie am Jugendhaus liegt. „Klassischerweise kommen gerade am Samstag viele Bürger, die ihr Grüngut wegbringen wollen“, berichtet der Hauptamtsleiter. Zu dieser Zeit sei aber auch rund um dem Sportplatz und im Calypso einiges geboten, sodass es durchaus zu heiklen Situationen im Straßenverkehr gekommen sei. Das wurde auch im Erdmannhäuser Gemeinderat schon das eine oder andere Mal moniert.

Die Entscheidung der Gemeinde, in diesem Bereich einen neuen Kunstrasenplatz für die Fußballer zu bauen, hat dem Häckselplatz Herdweg dann endgültig den Garaus gemacht. „Denn ohne diese Fläche können wir den Kunstrasenplatz schlichtweg nicht realisieren“, erklärt Günter Sommer. Also machte man sich auf die Suche nach einem neuen Standort, „was sehr schwer war“, so der Hauptamtsleiter. Dass der alte Häckselplatz jetzt vorzeitig schließen musste, „ist für alle Beteiligten sehr ärgerlich. Es war selbstverständlich das Ziel der Verwaltung, zuerst den neuen Häckselplatz fertigzustellen, bevor der alte geschlossen wird“, teilt die Gemeinde auf ihrer Homepage mit.

Bis zur Eröffnung des neuen Häckselplatzes können die Bürger ihr Häckselgut bei der Kompostieranlage der GWV an der Häldenmühle in Marbach oder auf dem Häckselplatz der Gemeinde Affalterbach in Wolfsölden (Zufahrt von der L 1127 Affalterbach-Winnenden, Abzweigung Wolfsölden) abliefern.