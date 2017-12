Erdmannhausen Gute Einnahmen, steigende Ausgaben

Auch bei der Flüchtlingsunterkunft sei es nicht leicht, verlässliche Kosten zu schätzen. „Wir wissen ja noch nicht einmal wie und wo“, so Immel. Rund 30 000 bis 40 000 Euro pro Platz könne man rechnen, so laute der Schlüssel. Dementsprechend hat der Kämmerer für das Jahr 2018 zwei Millionen Euro in den Haushalt eingestellt – was einer Unterkunft für 50 bis 60 Menschen entspräche.

Die große Unbekannte beim Projekt Schulturnhalle ist hingegen die Frage, ob die Gemeinde diesmal vom Land mit einer Förderung bedacht wird, nachdem der Geldsegen schon zweimal an Erdmannhausen vorbeiging. Das wird sich im kommenden April entscheiden. Dann könnte im September mit dem Bau loslegen. Fertigstellung wäre Anfang 2020.

Doch bei allen Unbekannten gibt es auch gute Nachrichten. Die Zuführungsrate ist mit 1,8 Millionen Euro „für Erdmannhäuser Verhältnisse gigantisch gut“, betonte der Kämmerer, der sich insgesamt über die Zahlen nicht beklagen kann. „Aber die Ausgaben steigen eben auch.“

Einen zufriedenen Eindruck machen auch die Gemeinderäte bei der Vorberatung des Haushalts. „Wir müssen im nächsten Jahr endlich in die Realisierungsphase von einigen Projekten kommen“, meinte etwa Hans-Georg Götz von der SPD. Als Stichworte nannte er das Kunstrasenspielfeld und den neuen Kindergarten. „Gehen wir’s an. Gucken wir offensiv ins nächste Jahr.“ Um viele Projekte komme man nicht herum. „Das sind Dinge, die wir machen müssen“, so Martina Glees-Brück (Grüne). „Wichtig ist, dass wir uns auf einen guten Ablauf konzentrieren, dass wir die Projekte abschließen und nicht zerreden.“