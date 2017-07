Erdmannhausen Großes Altenheim im Ort geplant

Erdmannhausen - In der Pflegebranche hat sich die Nachricht schon vereinzelt herumgesprochen. Jetzt ist es auch offiziell: Die Orpea Gruppe mit Hauptsitz in Paris will im großen Stil in Erdmannhausen investieren und dort ein Altenheim mit 75 Plätzen hochziehen. Entstehen soll das Ganze in der Bahnhofstraße 62. Also dort, wo früher die Firma Seibt und Kapp residierte. Der Gebäudekomplex und die Halle seien aber schon seit einiger Zeit verwaist, sagt die Bürgermeisterin Birgit Hannemann. „Das ist eine Industriebrache“, stellt die Rathauschefin fest. Umso mehr freut sie sich, dass an dieser Stelle wohl bald wieder Leben in den Ort einziehen wird. Zwar habe es in der Vergangenheit auch schon Anfragen gegeben, das Areal für eine Wohnebebauung zu nutzen. „Das hat sich aber zerschlagen“, sagt Birgit Hannemann.