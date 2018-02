Kevin Tarte begeistert seit Jahrzehnten mit seinen stimmlichen und darstellerischen Fähigkeiten. Er beherrscht ein breit gefächertes Repertoire mit Liedern aus Oper, Operette, Musical und dem klassischen American Songbook, aber auch Swing und Crossover-Interpretationen diverser Popsongs. Anna Hofbauer glänzte bei der Europatournee als Christine in dem Musical „Das Phantom der Oper“ und als „Evita“ im gleichnamigen Musical am Staatstheater Oldenburg. Einem Millionenpublikum wurde Anna Hofbauer als „Bachelorette“ in der gleichnamigen TV-Sendung bekannt. Armin Kahl war in der Premierenbesetzung in Stuttgart von „Mamma Mia“ und in Hamburg von „Ich war noch niemals in New York“ dabei.