Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der mutmaßlich einen hellen VW Golf fuhr, war in Richtung Marbach unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er aus unbekannter Ursache kurzzeitig auf die Gegenspur. Dort fuhren ein 55-jähriger Volvo-Lenker und ein 36-Jähriger in einem BMW hintereinander her. Beide stiegen in die Bremse und wichen aus. Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Acker. Das Fahrzeug wurde hierdurch beschädigt.