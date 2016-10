Erdmannhausen - Zum 1200-jährigen Bestehen der Gemeinde Erdmannhausen fand am Sonntag ein weiteres Großereignis statt. Im Ortskern, dem Gewerbegebiet sowie in der Halle auf der Schray feierte man Jubiläums-Kirbe mit verkaufsoffenem Sonntag. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) hatte den Trubel organisiert.

„38 Firmen stellen aus“, erklärte Jörg Lippold, erster Vorsitzender des HGV, den Besuchern bei seiner Eröffnungsrede. Auch Bürgermeisterin Birgit Hannemann wandte sich an ihre 4700-Seelengemeinde und dankte den Ausrichtern und den Vereinen für ihren Einsatz. Zudem sei sie froh über das Verständnis der Anwohner, die die Straßensperrung bis 20 Uhr erduldeten. Bei Sonnenschein hatten sich zahlreiche Besucher im Ortskern eingefunden.

Der Platz vor dem Rathaus hatte sich zum Süwag-Marktplatz gewandelt. Neben der Waffelbude gab es zahlreiche Spielmöglichkeiten, wie Fußballkegeln, einen XXL-Kicker und Schätzspiele. „Wer sich heute mit Energie beim Seilspringen einbringt, unterstützt einen guten Zweck“, versprach Harris Greising von der Süwag. Jeden Sprung würde der Energieversorger mit zehn Cent belohnen; der Erlös käme der Jugendfeuerwehr, den Jugendabteilungen des Musikvereins und des Turnvereins GSV Erdmannhausens zugute.

Nur ein paar Schritte weiter hatte die Ortsbücherei geöffnet. Neben einem Flohmarkt wurden neue Brettspiele vorgestellt und Ideen verbreitet, was man aus alten Büchern basteln kann. Auch die aktuelle Kunstausstellung im Rathaus, mit Bildern, Skulpturen und Plastiken von Ingrid Kulf und Gisela Bury war zugänglich.

18 benachbarte Geschäfte präsentierten sich und ihr Sortiment. Infos zu Fenstern und Bauelementen hatten Hüseyin Yil, FeMas Fenster und Delta Fliesen zu bieten. Rund um Sanitärangebote ging es bei Steffen Lindemann, Pilharitz präsentierte seinen Stuckateur Betrieb und Elektrotechnik Rainer Kleinknecht. Blumige Schönheiten zeigte das Blumenhaus Müller und ein Aktionszelt mit Webteppichen gab es bei Raumausstattung Hüber. Um die Gesundheit ging es bei PhysioZentral. Unterschiedliche Automaten waren das Thema bei iTronic Gmbh un IL Gastro-Service. Gärtnerei Gruber, nah und gut Kübler, Metzgerei Martin Häberle und die Bäckerei Glock OHG versorgen mit Essbarem. Am Sonntag gab es Kaffee und Kuchen, Fastfood wie Hamburger, Pommes, Rote Würste, Eintöpfe und andere Leckereien.

Den Sonntagsbraten konnte man in der Halle auf der Schray genießen. Der Musikverein bot Hirschkalbbraten als besondere Spezialität zum traditionellen Kirbeessen an. Nach einer Stunde war nichts mehr da. „Wir haben eine Riesenandrang“, freut sich Berta Kober, die Erste Vorsitzende des Musikvereins. Man habe befürchtet, dass der Zulauf durch das riesige Angebot in der Gemeinde nicht so groß sei, so Kober aber man sei angenehm überrascht worden. Vielleicht war der Besucherandrang überall sehr rege, weil ein Shuttelservice die Leute quer durch den Ort fuhr. Ob mit Bähnle, Oldtimerbus oder Taxen, keiner musste lange warten. Das alte Feuerwehrauto war besonders für Kinder attraktiv.

Die Peripherie des Gewerbes bot das größte Angebot. Im Gewerbegebiet gab es Einblicke bei Huober Brezel, neuform Türen, Metallbau Jäger sowie bei Probst Greif- und Verlegetechnik. Fliesen Wöhrle und Markus Stiegler wirkten mit, auch „der obere Beck“, AMF Theaterbauten, Systemhaus Bilk, Schürer Software Enginieer, Gall Office und die Zimmerei Leibold. Zudem war der Freizeitverein Gastrupp dabei. Landwirtschaftliche Produkte präsentierten der Jennerhof und Demeter Hofladen Bay, das Kräuterfeld bot Regionales. Für Kinder gab es Schminkangebote, Kinderbacken und Bastelangebote. Dazu fand man eine Flohmarktmeile. Auch das Brezelmuseum hat eine Führung angeboten.