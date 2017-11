Erdmannhausen Gigantische Zahl an Aufgaben bewältigt

„Wir alle wissen, dass Du das nicht hören willst“, stellte Bürgermeisterin Birgit Hannemann in ihrer Begrüßung fest. „Aber um so einen Orden zu bekommen, muss man schon was schaffen.“ 32 Jahre im Gemeinderat von 1980 bis 2012, dass alleine bedeuteten rund 2500 Stunden ehrenamtliche Arbeit, hat Hannemann zusammengerechnet. Dazu kamen und kommen noch: Kreisrat seit 1999, von 1964 bis 1992 Mitglied der Feuerwehr, davon neun Jahre als Vizekommandant, Hilfstransporte und Aufbauarbeit für das Kinderheim Zsobok in Rumänien, nach Ungarn und St. Petersburg, Gründer der Zuckerrübengemeinschaft und des Maschinenverleihs, Leiter des Landwirtschaftlichen Ortsvereins, Ausbilder auf dem heimischen Hof, Schöffe… Dabei habe er seine Aufgaben so ernst genommen, dass er als stellvertretender Bürgermeister dem Noch-Amtsinhaber einen Brief geschickt hat, er möge doch seine Hecke stutzen, plauderte Hannemann aus dem Nähkästchen. „Du bist einer, der anpackt und seine Meinung sagt.“

Staatsekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, die die Auszeichnung vornahm, lobte den „großen Sachverstand, das überdurchschnittliche Engagement und die Konsequenz“, mit der Stegmaier sein ganzes Leben der Kommunalpolitik, dem Berufsstand und der Gesellschaft gewidmet habe. Als „wegweisend“ hob Gurr-Hirsch die Entscheidung hervor, das Pflegheim in Erdmannhausen in die Mitte des Ortes zu legen. „Das ist heute wieder die Politik, damals war das aber ein weitsichtiger Ansatz.“ Der Dank sei die „schärfste Form der Bitte“, so Gurr-Hirsch. „Wir hoffen, dass Sie weiterhin Ihr Engagement und Ihre Großherzigkeit über uns ergießen werden.“