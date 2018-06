Erdmannhausen Gewerbegebiet: Erdmannhausen zögert

Während das in Marbach nahezu unstrittig ist (siehe Text unten), gibt es in Erdmannhausen Gegenwind. Auch in der Brezelgemeinde stand am Donnerstag die Änderung des Flächennutzungsplans für den Gemeindeverwaltungsverband Marbach auf der Tagesordnung des Gemeinderats – und der Punkt wurde nach einer Diskussionsrunde vom zweiten stellvertretenden Bürgermeister Hans-Georg Götz abgesetzt. „Ich sehe da noch erheblichen Informationsbedarf“, schloss er.