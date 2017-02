Erdmannhausen Gemeinsam feiert es sich am schönsten

Erdmannhausen - Erdmannhausen

Sonntag, 14 Uhr, im Jugendhaus Calypso in Erdmannhausen: Die ersten Erdmannhäuser vom Freundeskreis Asyl trudeln ein, bepackt mit Kuchen in Schachteln und Dosen, mit Primeln, Tüchern, Decken, Kissen, Teppichen, Lampen, Lichterketten, Musikinstrumenten . . . Es werden Stühle aufgestellt, Tische gedeckt und geschmückt, das Kuchenbüffet aufgebaut, der Beamer wird in Stellung gebracht, ein kleines durchsichtiges glitzerndes „Zelt“ an der Decke befestigt, Decken und Kissen vor die kleine Bühne auf den Boden gelegt.