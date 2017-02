Erdmannhausen - Glück im Unglück hatte am Mittwoch ein 24-Jähriger, als er gegen 21.50 Uhr in der Sommerhaldenstraße in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Ein 57 Jahre alter Mercedes-Fahrer war in Schrittgeschwindigkeit unterwegs, um rechts in eine Hofeinfahrt einzubiegen. Auf Höhe einer unübersichtlichen Hecke wollte der 24-Jährige die Fahrbahn überqueren und sprang plötzlich auf die Straße. Obwohl der Mercedes-Fahrer sofort bis zum Stillstand abbremste, kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Fußgänger leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.