Erdmannhausen/Fußball Wichtiger Sieg im Sechs-Punkte-Spiel

Bereits in der Anfangsphase kamen die Gastgeberinnen zu sehr guten Möglichkeiten. Scheiterte Anna Meßthaler in der fünften Minute noch knapp aus kurzer Distanz, so gab sie drei Minuten später den entscheidenden Pass auf Laura Greiner, die nach einem Sprint auf das leere Gäste-Tor draufhielt und das 1:0 erzielte. Amelie Schröder wäre in der 19. Minute beinahe der zweite Treffer gelungen, diesmal war die Langenbeutinger Torfrau jedoch auf dem Posten. In der Folge verlagerte sich das Geschehen ins Mittelfeld. Mit den wenigen Fernschüssen, die auf ihr Tor kamen, hatte FCB-Keeperin Tamara Dietrich keinerlei Probleme. Ein einziges Mal ließ die Erdmannhäuser Abwehr in der ersten Halbzeit eine Großchance der Gäste zu. Die kurz zuvor eingewechselte Michelle Klimmer kam in der 39. Minute aus zwölf Metern frei zum Schuss und traf zum 1:1 ins lange Eck. Die Biegelkicker legten daraufhin wieder alles nach vorne und wurden in der zweiten Minute der Nachspielzeit belohnt. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff verwertete Amelie Schröder eine Hereingabe per Kopf zum 2:1.

Nach dem Seitenwechsel agierten fast ausschließlich die Erdmannhäuserinnen. Während sich der Tabellenvierte aus Langenbeutingen aufs Kontern verlagerte und dabei ein ums andere Mal ins Abseits lief, spielte sich der FCB zahlreiche Chancen heraus. Spielführerin Alina Runkel scheiterte in der 54. Minute mit einem Freistoß aus 24 Metern ebenso knapp wie Sina Baßler sieben Minuten später mit ihrem Schuss von der Strafraumgrenze. Laura Greiner kam in den letzten zehn Minuten zu gleich drei hochkarätigen Chancen. Am Ende blieb es aber beim 2:1, mit dem die Biegelkicker nach Punkten mit dem TSV Langenbeutingen gleichzogen, lediglich das Torverhältnis des TSV ist besser.