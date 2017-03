Erdmannhausen/Fußball wfv-Pokalkracher steigt gegen Oberligisten

Verstecken möchten sich die Gastgeber dennoch auf keinen Fall. „Sofern wir nicht schnell mit ein, zwei Toren in Rückstand geraten, ist alles drin“, ist Markus Martenka optimistisch. Ein Plan, wie man gegen den Gegner vom Bodensee bestenfalls auftrete, liege bereits in seiner Schublade. „Natürlich versucht man auch da, sich bestmöglich über den Gegner zu informieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine schnelle Entscheidung herbeiführen wollen“, sagt Martenka. Im Auge zu behalten gilt es wohl vor allem Mona Blank, auf deren Konto fünf der acht Oberligatore der Tettnanger gehen. „Dass sie eine Mittelfeldspielerin ist, sagt schon viel aus“, so Martenka, der aber auch von Winter-Neuzugängen, unter anderem im Sturm, weiß.

Auch weil Trainer Markus Martenka einst selbst in der Oberliga an der Seitenlinie stand, kann er erahnen, was auf seine Mannschaft zukommen wird. „In dieser Spielklasse wird nochmal schneller und körperbetonter gespielt, die Teams sind insgesamt kompakter“, sagt der Coach, der gleich anknüpft: „Wir haben viele Spielerinnen, die, wenn sie fit sind, an einem guten Tag locker mithalten können.“ Natürlich sei es bei dieser Konstellation unabdingbar, ans obere Leistungslimit zu gehen.