Erdmannhausen/Fußball Vierter Sieg in Folge für die Biegelkicker

War bei den Gästen nach dem Anschlusstreffer kurzzeitig noch einmal etwas Hoffnung aufgekeimt, war ihr Widerstand nun gebrochen. So konnte Sina Baßler ihren dritten Treffer zum 5:1-Endstand sprichwörtlich im Spaziergang erzielen. Die weit aufgerückte Abwehr der Gäste machte sich nicht mehr die Mühe, der Erdmannhäuser Angreiferin zu folgen. Baßler konnte sich den Ball in Ruhe zurechtlegen und ins leere Tor einschieben (84). Das Ergebnis hätte am Ende noch deutlicher ausfallen können, doch mussten die Biegelkicker nicht mehr viel tun, um den Sieg über die Zeit zu bringen.

„Hätten wir in der ersten Halbzeit eine bessere Leistung abgerufen, wäre es zur Pause bereits entschieden gewesen“, meinte Oliver Kunz nach dem vierten Sieg in Folge, mit dem sein Team Platz zwei bestätigt. „In den letzten drei Spielen haben wir 14 Tore gemacht. Nun haben wir zwar nicht zu null gespielt, aber Langebeutingen ist auch ein schwer zu bespielender Gegner“, so der FCB-Coach. Auf die Begegnung am kommenden Wochenende bei Tabellenführer TV Jebenhausen, der bislang alle fünf Spiele gewonnen hat, freuen sich die Biegelkicker nun. „Wir fahren dort als Außenseiter hin. Vielleicht gelingt es uns aber Punkte mitzunehmen“, so Kunz.

FC Biegelkicker Erdmannhausen:

Runkel – Sommer, Sinn, Schneider – Mojem, Meßthaler (64. Steng), Baier, Schlipf (57. Greiner), Hofmann – Baßler, Celik (72. Schäfer).