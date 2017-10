Erdmannhausen/Fußball Souveräner Heimerfolg für die Biegelkicker

Erdmannhausen - Der FC Biegelkicker Erdmannhausen ist zurück in der Erfolgsspur. Eine Woche nach der deutlichen Niederlage in Dürrenzimmern zeigte das Team gegen den SV Sülzbach eine engagierte Leistung und ging bereits in der elften Minute mit 1:0 in Führung. Gäste-Torhüterin Chiara Forster bekam den Schuss von Johanna Hofmann nicht unter Kontrolle, der Ball trudelte über die Linie. Mitte der ersten Halbzeit baute der SV Sülzbach ­etwas Druck auf. Die Biegelkicker zeigten sich davon aber unbeeindruckt und kamen in der 33. Minute durch Sina Baßler zum 2:0. Die FCB-Angreiferin hatte aus zwölf Metern draufgehalten und der Sülzbacher Torspielerin keine Chance gelassen. Damit war die kurze Drangphase der Gäste bereits beendet. Bis zur Halbzeit blieb es beim 2:0.