Erdmannhausen - Eine starke Leistung gezeigt haben die Landesliga-Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen am Sonntagmittag gegen den TSV Crailsheim II. Von Beginn an zeigte das Team von Trainer Markus Martenka den unbedingten Willen zum Erfolg. In der ersten Halbzeit lief das Spiel fast ausschließlich in Richtung des Crailsheimer Tores. Die wenigen Schüsse, die auf den Kasten von Tamara Dietrich kamen, parierte die Erdmannhäuser Torhüterin souverän. Anders als in den vergangenen Wochen setzten die Biegelkicker ihre Chancen diesmal auch früh in Tore um. Sina Baßler krönte einen sehenswerten Angriff in der 12. Minute mit einem platzierten Schuss ins linke untere Toreck zum 1:0. In der 24. Minute legte Amelie Schröder zum 2:0 nach. Sie stand in der Mitte goldrichtig, um einen Pass von Baßler anzunehmen und aus kurzer Distanz zu vollenden. Beide FCB-Stürmerinnen kamen noch zu weiteren guten Möglichkeiten vor der Pause. Auch Maren Essig und Laura Greiner kamen in den ersten 45 Minuten zu Torchancen, die jedoch zumeist knapp vergeben wurden. So blieb es bis zur Pause beim 2:0.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel blitzte die Spielstärke der Crailsheimer Spielerinnen durch. Mit dem ersten Spielzug kam Claudia Nusselt gefährlich vor das FCB-Tor. Tamara Dietrich musste sich sehr strecken, um den Schuss abzuwehren. Als Janina Brenner in der 49. Minute nach Zuspiel von Laura Greiner das 3:0 erzielte, schien die Partie gelaufen. Die Gäste kamen aber im direkten Gegenzug durch Nusselt zu 3:1-Anschlusstreffer. Für ein paar Minuten schien es, als könnten die Crailsheimer noch einmal herankommen. Schließlich sorgten die Gastgeberinnen doch für eine endgültige Entscheidung. In der 58. Minute war Maren Essig aus sechs Metern zum 4:1 erfolgreich, wobei sie den Ball an der Torhüterin vorbei ins kurze Eck einschob. Drei Minuten später lenkte TSV-Abwehrspielerin Linda Megerle einen Schuss Sina Baßlers unglücklich zum 5:1 ins eigene Tor ab. In der verbleibenden halben Stunde verlagerte sich das Spielgeschehen zunehmend ins Mittelfeld, wobei die Biegelkicker weiterhin mehr Ballbesitz hatten. So blieb es bis zum Schluss beim klaren 5:1-Erfolg für Erdmannhausen.

„Nach den letzten beiden Spielen hat meine Mannschaft heute die richtige Antwort gegeben. Von Anfang an waren meine Spielerinnen präsent“, lobte Coach Markus Martenka. „Wir haben den Ball laufen lassen und endlich unsere Chancen auch genutzt.“ An die gezeigte Leistung wollen die Biegelkicker nun auch in den kommenden Spielen anknüpfen. FC Biegelkicker Erdmannhausen:

Dietrich – Kleinert (60. Krämer), Runkel, Celik, Meßthaler – Essig, M. Aupperle (79. L. Aupperle), Greiner, Brenner – Baßler, Schröder.