Erdmannhausen/Fußball Punkte hamstern – und dann mal schauen

Allerdings hat seine Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf gezeigt, dass sie dazu durchaus in der Lage ist. „Insgesamt bin ich mit der Hinrunde mehr als zufrieden. Die Umstellungen haben alle funktioniert, die Mannschaft hat sich spielerisch gut entwickelt“, sagt er. Auffälligste Veränderung war der Wechsel von der bisherigen Abwehrchefin Alina Runkel ins Tor, verbunden mit der Umstellung auf eine Dreierkette. „Diese Maßnahme hat eingeschlagen wie Bombe. Wir haben dadurch mehr Sicherheit, weil Alina so spielstark ist, dass wir bei Rückpässen kaum noch unter Druck geraten. Und durch die Dreierkette haben wir mehr Zug nach vorne“, erklärt Martenka, der den Kader zudem als ausgeglichener empfindet als in der Vorsaison: „Die Neuzugänge aus der Jugend haben uns gutgetan. Niemand kann sich mehr sicher sein, dass sie am Sonntag auf jeden Fall spielt. Die interne Konkurrenz ist größer.“ Das betreffe sogar Sina Baßler und Laura Greiner, mit zehn und acht Treffern bislang die beiden besten Torschützen der Biegelkicker und eines der beiden Top-Sturmduos der Liga. „Selbst die beiden können sich zu Spielbeginn auf der Bank wiederfinden, wenn sie nicht gut trainiert haben“, stellt der Coach klar. Insgesamt haben die Biegelkicker in den Augen des Trainers bislang „nur ein schlechtes und ein ganz schlechtes Spiel gemacht – das kann passieren.“ Beide Partien gingen verloren, alle anderen Spiele gewannen die Erdmannhäuserinnen. Allerdings räumt Martenka auch ein, dass ihn die 1:5-Klatsche bei Tabellenführer Dürrenzimmern schon sehr geärgert hat: „Man kann dort verlieren – aber nicht so.“