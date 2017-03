Erdmannhausen/Fußball Pokal-Enttäuschung folgt der Liga-Alltag

Nach der schier endlosen Winterpause – das letzte Pflichtspiel bestritten die Biegelkicker im November – startet die Mannschaft also gleich mit einer englischen Woche ins Jahr. Das hat nicht nur Vorteile. „Das Spiel am Sonntag war natürlich sehr kräftezehrend. Wir müssen schauen, wie lange wir in Rommelshausen wirklich durchhalten“, ist Coach Martenka etwas bange zumute. Um die Akkus aufzuladen hatte er sein Team am Montag nicht auf den Trainingsplatz gebeten, sondern einen Kegelabend organisiert. „Das war wichtig für die Regeneration und das Team selbst.“

Den Auftakt in Rommelshausen und am Sonntag gegen den TSV Langenbeutigen stuft Martenka als „Kracher“ ein. Ziel sei am Mittwoch dennoch, die drei Punkte mitzunehmen. „Wir möchten nicht abwartend spielen, sondern vorlegen. Der Gegner soll sich nach uns richten müssen“, gibt der Trainer vor, der „guter Dinge ist, dass seine Spielerinnen den Sonntag gut verkraftet haben“. Und: „Die Mädels sind heiß auf die Saison!“ Mit einem Erfolg würden die fünftplatzierten Biegelkicker bis auf einen Punkt zum Zweiten aufschließen. „Wir möchten dranbleiben, müssen aber aufpassen. Der Abstand nach unten ist nicht viel größer.“