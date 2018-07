Erdmannhausen/Fußball Oliver Kunz ist wieder Biegelkicker-Trainer

Erdmannhausen - Die Spatzen haben es schon eine Weile von den Dächern gepfiffen. Jetzt gibt Oliver Kunz auch die offizielle Bestätigung: Er ist seit Kurzem wieder Trainer bei den Landesliga-Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen und hat bereits am Montagabend das erste Training der Saison geleitet. „Es ist schön, wieder da zu sein“, sagt Kunz, der schon einmal vor vier Jahren zusammen mit Michael Lutz an der Seitenlienie stand und das Team in seinem ersten Landesliga-Jahr zum Klassenerhalt und im zweiten Jahr zu Platz fünf führte. 2016 übernahm dann Markus Martenka und schaffte es mit der Mannschaft in der abgelaufenen Runde sogar in die Aufstiegs-Relegation. Danach wurde er jedoch entlassen (wir berichteten). Wie es mit dem Traineramt weitergeht war danach nur kurz unklar – und zwar, bis sich Oliver Kunz entschied zurückzukehren.