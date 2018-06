Erdmannhausen/Fußball Nicht verwerflich

Es mag so manchen verwundern, aber es wäre nicht verwerflich, wenn dies nicht so wäre. Denn der Schritt von der Landes- in die Verbandsliga ist im Frauenfußball extrem groß. Um diese eine Spielklasse höher Schritthalten zu können, hätten – für die Biegelkicker dank ihrer guten Jugendarbeit untypisch – einige externe Neuzugänge an Land gezogen werden müssen. Auch die Trainingsintensität wäre eine andere geworden. Ohne diese Anpassungen hätte das gleiche Schicksal gedroht wie dem TSV Wendlingen. Dieser wurde vergangene Saison Landesliga-Meister – jetzt ist er sang- und klanglos mit nur zwei Saisonsiegen und ganzen neun Punkten auf dem Konto abgestiegen. In den Vorjahren ging es den Aufsteigern TGV Dürrenzimmern – der es jetzt übrigens wieder nach oben geschafft hat – und TSV Crailsheim II – der diese Saison als abgeschlagenes Landesliga-Schlusslicht in die Regionenliga abgestiegen ist – genauso: In ihrem ersten Jahr in der Verbandsliga stiegen sie jeweils als Tabellenletzter direkt wieder ab. Kein Wunder, dass der TSV Langenbeutingen vor zwei Jahren trotz der erreichten Landesliga-Meisterschaft sogar freiwillig auf den Aufstieg verzichtete, um solch ein mögliches Debakel zu vermeiden.