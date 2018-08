Erdmannhausen/Fußball „Nach vorne haben wir ganz viel Power“

In der Abwehr setzen die Coaches mit Jana Schneider auf ein Biegelkicker-Urgestein, „das ein echter Allrounder ist. Unser Speedy Gonzales, der eigentlich alles kann, außer Torwart“, sind sich die Trainer einig. Dazu kommen Janine Sommer und Carolin Kleinert, die nach einer Schulter-OP aber noch Trainingsrückstand hat. Neu dabei sind Manuela Schlipf, die vom hessischen TSV Klein-Linden kam, Julia Drexler vom FSV Weiler zum Stein und die 17-jährige Pia Sinn, die aus der eigenen Jugend zur Ersten aufrückt und als Linksverteidigerin auflaufen soll.

„Generell haben wir aber viele Spielerinnen, die sehr variabel sind und ohne weiteres auch im Mittelfeld spielen können“, so Kunz. Dort werden mit Anna Meßthaler, Mandy Celik, Elisabeth Baier, Laura Greiner und Johanna Hofmann erfahrene Stammkräfte wirbeln. Aber auch Jana Gogel, die von der SpVgg Rommelshausen wechselte, und Kirsten Dierolf aus der B-Jugend sind hier Alternativen.

Im Sturm sollen weiterhin Sina Baßler und Jasmin Steng für Tore sorgen, zusammen mit Vivien Klein, die von der SpVgg Stuttgart-Ost nach Erdmannhausen zurückkehrt. Zum erweiterten Kader zählen darüber hinaus Julia Stulle, Julia Schoch, Lisa Danner und Selina Löffler.

Nach einer zufriedenstellenden Vorbereitung, „mit durchgängig hoher Trainingsbeteiligung“ legen die Trainer nun Wert auf Variabilität. „Wir wollen uns nicht stur auf ein System verlassen“, so Kunz. Deshalb setzt er neben der bewährten 3-5-2-Grundformation in Zukunft auch auf ein 4-4-2-System. „Die Mannschaft ist in der letzten Saison hinten echt stabil gestanden und hat nach vorne ganz viel Power. Wenn alle hundertprozentig fit sind, gibt es wohl kaum eine bessere Offensivqualität in der Liga“, lautet die Einschätzung des Trainers. „Die Bewegung ohne Ball, das Spiel ohne Ball, das entscheidende In-die-Lücken-Gehen, das könnte allerdings noch besser sein“, macht Thomas Plemenik klar und ergänzt schmunzelnd: „Und die Chancenauswertung, aber das ist schon seit Jahren so.“ Er ist sich sicher, dass die eine oder andere B-Jugendliche einen großen Schritt tun und für eine Überraschung gut sein wird. Im Endeffekt sei es wichtig, wie das Team über eine ganze Saison zusammenarbeite.