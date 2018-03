In der Pause forderte er mehr Passgenauigkeit und besseres Kombinationsspiel – was seine Spielerinnen auch beherzigten. So schlugen zweimal Laura Greiner und Johanna Hofmann innerhalb von nur fünf Minuten zum 5:0 zu. „Da haben wir jeweils den Ball über fünf, sechs Stationen laufen lassen und uns bis zum Abschluss durchkombiniert. Da hat die Mannschaft genau das umgesetzt, was ich gefordert hatte“, lobt Martenka, moniert allerdings, dass seine Spielerinnen in der Folgezeit teilweise wieder etwas nachlässig wurden. „Wir haben dann einige gegnerische Chancen zugelassen, da hat Alina Runkel aber mehrfach gut pariert.“ Als die Löchgauerinnen in der Schlussphase nicht mehr wechseln konnten und verletzungsbedingt in Unterzahl spielen mussten, schraubten Laura Greiner mit ihrem fünften Treffer und Jasmin Steng das Ergebnis noch auf 7:0 hoch. „Das war auch in der Höhe verdient. Letztlich hat meine Mannschaft das eiskalt runtergespielt“, findet Martenka.